Kaffee & Musik beim Musikverein Willishausen

Unter dem Motto „Kaffee & Musik“ lädt der Musikverein Willishausen am Sonntag, den 2. November 2025 ab 13.30 Uhr in das Bürgerhaus in Willishausen ein. Bei Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Torten, dürfen wir Sie zum gemütlichen Zuhören und Ratschn einladen. Zur musikalischen Unterhaltung hören Sie ein breitgefächertes Musikprogramm aus Blasmusik und Bigband-Evergreens, dargeboten von den „Willishauser Musikanten“. Einlass ab 13.00 Uhr! Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsdatum: Sonntag, 02. November 2025 Beginn: 13.30 Uhr Ende: 17.00 Uhr Veranstaltungsstätte: Bürgerhaus Willishausen Adresse: Deubacherstraße 7, 86420 Willishausen

