Reifen platzt bei einem Ausweichmanöver in Willishausen

Der 35-Jährige fuhr laut Polizei um 5.30 Uhr in der Deubacher Straße und musste im Kurvenbereich am Ortseingang einem Lkw ausweichen. Der 23-jährige Fahrer hatte die Kurve geschnitten und war dadurch in den Gegenverkehr geraten. Der Nissan-Fahrer reagierte zwar schnell, kollidierte jedoch mit dem Randstein, wodurch der Vorderreifen platzte. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Den Fahrer des Lkw erwartet nun ein Bußgeld. (thia)