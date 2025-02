Theater Crew Willishausen stürzt sich auf der Bühne ins „Schneetreiben“

Nur noch rund einen Monat Zeit für die Proben bleibt der Theater Crew aus Willishausen. Sie spielen in diesem Jahr die Komödie „Schneetreiben“ von Georg Ludy. Darum geht es: Die Pension Himmelstörle läuft seit einiger Zeit nicht mehr besonders. Alles ist schon etwas heruntergekommen und braucht dringend einen Modernisierungsschub. Eva Keck, die Inhaberin, hat sich deshalb eine sehr zeitgemäße Marketingstrategie einfallen lassen: Sie arrangiert „blind dates“.

Und nun soll das Programm erstmals ausprobiert ewrden. Die ersten Gäste werden bereits erwartet. Willi Nädele und sein Stammtischbruder Udo Heiwender erwarten sich ein aufregendes Wochenende. Aufregend wird es zwar, dieses Wochenende, aber am Ende doch ein wenig anders, als erhofft.

Premiere des „Schneetreibens“ in Willishausen ist am Freitag, 28. März, weitere Aufführungen folgen am Samstag, 29. (ausverkauft) und Sonntag, 30. März sowie am Freitag, 4. und Samstag, 5. April im Bürgerhaus in Willishausen. An den Abendvorführungen gibt es eine Cocktailbar und zur Sonntagsvorstellung Kaffee und Kuchen. Karten können unter Telefon 08238/902683 reserviert werden. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen, zu den Abendvorstellungen ist dies um 19 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. (AZ)