Unbekannter zerkratzt Auto in Willishausen

Ein in Willishauen abgestellter BMW ist laut Polizei von einem Unbekannten zerkratzt worden. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Deubacher Straße 3. Als die Besitzerin des 1er BMW am Donnerstagmorgen zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Kratzer über die Länge der gesamten rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (kinp)

