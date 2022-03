Unfallverursacher beschimpft Autofahrer in Willishausen und flüchtet

Der Fahrer eines Mercedes-Sprinter fährt in Willishausen rückwärts gegen ein hinter ihm stehendes Auto. Statt sich um den Schaden zu kümmern, beschimft er den anderen Fahrer und entfernt sich.

Der Fahrer eines Mercedes-Sprinter hat in Willishausen zunächst einen Unfall verursacht, danach beschimpfte er den Autofahrer und anschließend machte er sich aus dem Staub.

Passiert ist der Unfall laut Polizei am Mittwochvormittag gegen 9.20 Uhr auf der Deubacher Straße in Willishausen. Dort fuhr ein 33-Jähriger in seinem Hyundai in westliche Richtung. Ein vor ihm fahrender Sprinter hielt auf Höhe des Dörleweges an und fuhr plötzlich rückwärts. Dabei stieß er gegen den Hyundai. Beide Männer stiegen kurz aus, wobei der Fahrer des Sprinters den 33-jährigen dabei mit dem Wort „Arschloch“ beleidigte. Er verweigerte dann auch noch die Herausgabe seiner Personalien und wollte keine Polizei dabei haben. Stattdessen entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (thia)