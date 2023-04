Wie Onkel Herrmann seine Erben über die Bühne scheucht

Die Theater Crew in Willishausen hat nach zwei Jahren Pause das für sie perfekte Stück "Onkel Herrmann und die Pluderhosen" einstudiert. Die Schauspieler brillieren.

Bei der Auswahl ihres Stücks hatte die Theater Crew ein gutes Händchen, denn das Lustspiel „Onkel Herrmann und die Pluderhosen oder … und wieder schweigen die Männer!“ unterhielt das Publikum aufs Beste. In dem turbulenten Dreiakter von Regina Hösch geht es um eine Trauergesellschaft, die auf eine große Erbschaft hofft. Der Hauptteil der Handlung spielt sich im Esszimmer des Ehepaars Schmitt ab. Ein anstrengender Tag steht bevor, denn in wenigen Stunden soll der kürzlich verstorbene Onkel Herrmann begraben werden.

Schnell wird klar, dass Elfriede Schmitt (Claudia Kuchenbaur) das Sagen hat, wohingegen ihr Mann Klaus-Dieter (Peter Miller) am liebsten schweigt, weil er ohnehin nicht zu Wort kommt. Von Onkel Herrmann ist bekannt, dass er sehr wohlhabend war, und Klaus-Dieter sowie dessen Bruder Benno die Haupterben sein werden. Auch Eberhard Höfling (Wolfgang Singer), der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr, und seine Frau Ingeborg (Alexandra Jellen) sind sich sicher, dass die Feuerwehr eine große Summe erben wird. In Anbetracht des Erbes sei schon einmal eine neue Feuerwehrspritze bestellt worden.

Es kommt zur Komödie in der Komödie

Wenig später reist Karl-Heinz‘ Bruder Benno (Tobias Hefele) mit Frau Anneliese (Nadine Thomik) und Tochter Andrea (zum ersten Mal auf der Bühne: Sabrina Knippper) an. Äußerst erheiternd ist es, wie sich die Kittelschürze tragende Elfriede und ihre durchgestylte Schwägerin Grobheiten an den Kopf werfen. Bei der gemeinsamen Suche nach einem Testament taucht ein Hinweis auf einen unehelichen Sohn Herrmanns auf. Die Stimmung sinkt sofort auf den Nullpunkt, denn jeder hat Angst um sein Erbteil.

Theater in Willishausen Onkel Herrmann (Pius Jaser, vierter von rechts) tadelt vom Bildschirm aus die geldgierige Trauergesellschaft. Foto: Inge Christopher

Spannend wird es nach der Beerdigung: Der vermeintliche Sohn entpuppt sich als Notar Dr. Horst Fröhlich (Richard Schneider), der das Testament vollstrecken soll. Schließlich kommt es zur Komödie innerhalb der Komödie. Denn Onkel Herrmann (Pius Jaser) hatte verfügt, dass das Erbe doch noch gerettet werden könne, wenn alle Beteiligten ein von ihm selbst geschriebenes dramatisches Ritterspiel beim Feuerwehrfest aufführen. Benno und Karl-Heinz wehren sich vehement dagegen, denn sie möchten auf keinen Fall in Pumphosen mit Strumpfhosen darunter auf der Bühne stehen. Natürlich kommt es doch soweit, und hier laufen die Schauspielerinnen und Schauspieler noch einmal zu darstellerischer Hochform auf.

Das Publikum bedankte sich mit Beifallsstürmen

In dem blitzschnell aufgebauten zweiten Bühnenbild schaut man in ein mittelalterliches Schlossgemach. Die Damen sind edel in Samt und Seide gewandet und sprechen in höchst gekünstelter altertümelnder Sprache. Das Publikum konnte sich vor Lachen kaum halten, als beispielsweise Franziska Kramer als Nachbarin Adelheid Koch dabei immer wieder ins Schwäbische verfiel und am Hofknicks scheiterte. Hinreißend komisch auch die Szene, als die Herren Ritter in Pluderhosen auf Steckenpferden durch den Saal geritten kamen. Am Ende können die Brüder Karl-Heinz und Benno aber doch über ihr Erbe sagen: „Wir machen das, was wir am besten können - schweigen -, denn Reden ist Silber und Schweigen ist Geld.“

Das gesamte Ensemble unter der Regie von Wolfgang Singer spielte durchgehend mit großem Engagement, wobei auch die Rollen ideal besetzt waren. Ebenso hatte das Team hinter der Bühne ganze Arbeit geleistet und alles vom Esszimmer bis zum Schlossgemach gekonnt in Szene gesetzt. Das Willishauser Publikum bedankte sich mit wahren Beifallsstürmen für den äußerst gelungenen Theaterabend. Alle weiteren geplanten Aufführungen sind bereits ausgebucht.