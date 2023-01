Bissiger Fuchs sorgt für große Aufregung in Willmatshofen

In Willmatshofen beißt ein Fuchs eine Frau und kann von Zeugen vertrieben werden. Der Verdacht, dass es sich um ein tollwütiges Tier gehandelt hat, bestätigt sich nicht.

Große Aufregung in Willmatshofen kurz vor Weihnachten: Ein Fuchs ist in einem Garten auf eine am Boden liegende Frau zugelaufen und hat sie gebissen. Bürgermeister Peter Ziegelmeier wurde sofort von dem Vorfall informiert und hat sich umgehend mit dem Jagdpächter und der Unteren Naturschutzbehörde in Verbindung gesetzt. Schließlich befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kindergarten St. Vitus. "Stand jetzt können wir aber vorläufig Entwarnung geben", sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Sorge, dass es sich um einen tollwütigen Fuchs handeln könnte, war jedoch groß in dem Fischacher Ortsteil. Schließlich zählt Meister Reineke normalerweise zu den menschenscheuen Tieren und ist ausschließlich in der Nacht aktiv. "Selbst wenn ein Fuchs unerwartet vom Bauer im Hühnerstall erwischt wird, versucht er lieber zu fliehen als anzugreifen", sagt Gerhard Wurm von der Jagd- und Naturschule Wertachtal. Auch dass es sich um einen räudigen Fuchs gehandelt haben könnte, schließt Wurm aus.

Fuchs mit Schreien und einem Knüppel vertrieben

"Ein Fuchs, der an Räude leidet, hat solche Schmerzen, dass er sich irgendwo verkriecht und verzweifelt versucht, sich aufzuwärmen", sagte der Experte. Er selbst hatte einmal einen erkrankten Fuchs entdeckt, der bis auf den Schädel kein Haar mehr hatte. Um sich zu wärmen, habe der völlig dehydrierte Fuchs in einem Heuhaufen gelegen. Wurm blieb nur eins: das Tier mit einem Schuss zu erlösen. Nach Auskunft der Zeugen, die den Vorfall in Willmatshofen beobachtet haben, soll es sich um einen jungen Fuchs gehandelt haben. Mit Schreien und einem Knüppel sei man auf das Tier zugelaufen und habe es so in den Wald vertreiben können. Die ältere Frau habe sich nach dem Biss sofort in ärztliche Behandlung begeben.

"Die Befürchtung, dass der Fuchs Tollwut hatte, hat sich zum Glück nicht bestätigt", sagt Ziegelmeier. Zudem sei das Tier nach dem Vorfall nicht mehr im Ortsgebiet gesehen worden. Mit ein Grund dafür könnte die Maßnahme der Unteren Naturschutzbehörde sein. In Absprache mit dem Jagdpächter habe man eine Ablenkfütterung im Wald eingerichtet. Diese sollte den Fuchs in den Wald locken und hat offenbar auch funktioniert. Nachdem zudem vor Kurzem ein toter Fuchs in den Wäldern gefunden wurde, geht Ziegelmeier davon aus, dass die Gefahr gebannt ist.

Ein neuer Vorfall ist weitestgehend ausgeschlossen

Gerhard Wurm ist überzeugt, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen wird. "Dass ein Fuchs einen Mensch angreift, ist so gut wie ausgeschlossen, und die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas noch einmal passiert, ist gleich null", sagt er. Sollte es aber in den nächsten Wochen und Monaten so kalt werden und so stark schneien, dass die Füchse keine Nahrung mehr finden, könne es sein, dass sie sich auf der Suche nach Fressen auch an Mülltonnen zu schaffen machen. So geschickt wie Waschbären seien sie aber nicht, dass sie die Deckel öffnen könnten. "Aber wenn jemand einen Napf mit Katzen- oder Hundefutter draußen hinstellt, wird er sich natürlich darüber hermachen."

