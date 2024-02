Dieb stiehlt Quad von Hof in Willmatshofen

Ein Unbekannter bricht in Willmatshofen in einen Geräteschuppen ein und stiehlt ein Quad. Der Schaden wird auf 12.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter ist am Wochenende in einen Geräteschuppen in Willmartshofen eingebrochen und hat diverses Werkzeug und Zubehör geklaut. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 20.20 Uhr. Das berichtet die Polizei. Außerdem nahm er ein grünes Quad aus dem Hof mit, allerdings ohne den dazugehörigen Schlüssel. Der Diebstahlschaden wird auf rund 12.500 Euro und der Schaden am Schuppentor auf 100 Euro von der Polizei geschätzt. Bislang hat die Polizei keine Anhaltspunkte. Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Ortsstraße bemerkt haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900 melden. (AZ)