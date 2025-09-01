Icon Menü
Willmatshofen: Polizei berichtet von Diebstahlserie in Willmatshofen

Willmatshofen

Polizei berichtet von Diebstahlserie in Willmatshofen

Eine Reihe an Fahrrändern wurde geklaut, mehrere Fahrzeuge durchwühlt - die Polizei berichtet von einer Serie an Diebstälen in Willmatshofen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei berichtet von einer Serie an Diebstählen im Fischacher Ortsteil Willmatshofen.
    Die Polizei berichtet von einer Serie an Diebstählen im Fischacher Ortsteil Willmatshofen. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei berichtet von einer Serie an Diebstählen im Fischacher Ortsteil Willmatshofen. Bereits in der Nacht auf Donnerstag wurden dort mehrere Fahrräder entwendet. Diese wurden dann teilweise an anderen Orten aufgefunden, berichtet die Polizei. Nach wie vor fehlt allerdings ein Kinderrad. In derselben Nacht wurden auch mehrere unversperrte Fahrzeuge durchwühlt. Ein Diebstahlschaden ist hier aktuell nicht bekannt. Die Polizei Zusmarshausen geht in den Fällen von einem Tatzusammenhang aus. (kinp)

