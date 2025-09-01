Polizei berichtet von Diebstahlserie in Willmatshofen

Die Polizei berichtet von einer Serie an Diebstählen im Fischacher Ortsteil Willmatshofen. Bereits in der Nacht auf Donnerstag wurden dort mehrere Fahrräder entwendet. Diese wurden dann teilweise an anderen Orten aufgefunden, berichtet die Polizei. Nach wie vor fehlt allerdings ein Kinderrad. In derselben Nacht wurden auch mehrere unversperrte Fahrzeuge durchwühlt. Ein Diebstahlschaden ist hier aktuell nicht bekannt. Die Polizei Zusmarshausen geht in den Fällen von einem Tatzusammenhang aus. (kinp)

86850 Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahlserie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis