Willmatshofen

vor 47 Min.

Unbekannter reißt in Willmatshofen Fliegengitter aus dem Rahmen

Ein Fliegengitter hat ein Unbekannter in Willmatshofen beschädigt.

Artikel anhören Shape

An einer Terrassentür in Willmatshofen wird in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fliegengitter beschädigt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Ein Fliegengitter hat ein Unbekannter in Willmatshofen beschädigt. Der Täter riss an einer Terrassentüre an einem Anwesen im Heckenweg die Montage komplett aus dem Rahmen. Passiert ist der Vorfall laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der Hintergrund der Tat konnte bisher nicht geklärt werden. (thia)

Themen folgen