Unbekannter stiehlt Mountainbike aus privatem Anwesen

In Willmatshofen ist ein in der Wilhelm-Wörle-Straße abgestelltes Fahrrad gestohlen wurden.

Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen für einen Fahrraddiebstahl in Willmatshofen. Am Dienstag, 10. Oktober, wurde um 7.08 Uhr ein in der Wilhelm-Wörle-Straße 26a abgestelltes Damen-Mountainbike der Marke Cube in der Farbe "White'n blue", entwendet. Das Mountainbike stand auf einem Privatanwesen. Der Täter ging zielgerichtet zum Fahrrad und nahm es mit. (kar)