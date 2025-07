Gäste auf Tandem machen Mut bei Depressionen

Ein besonderes Tandemteam hat am Sonntag in Gersthofen auf dem Rathausplatz Station gemacht: Die Gäste sind Teilnehmer der so genannten „Mut-Tour“. Bei der Tour, die in Bochum gestartet ist, machen Menschen mit und ohne Depressionserfahrungen seit 2012 gemeinsam Sport und Öffentlichkeitsarbeit. Sie setzen sich mit ihren persönlichen Gesichtern und Geschichten für mehr Wissen und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen ein.

70 Teilnehmende legen über 4.100 Kilometer zurück

Jeden Sommer bewegen sich dazu Sechserteams auf Tandems oder wandernd durch ganz Deutschland. Unter dem Motto “Selbsthilfe in Bewegung” legen diesen Sommer wieder insgesamt über 70 Teilnehmende über 4.100 Kilometer zurück. In Gersthofen haben die Gäste Info-Blätter verteilt, auf denen regionale Anlaufstellen für die Region Augsburg und Dillingen genannt wurden. (kar)