Wochenende im Landkreis Augsburg (10. bis 12. Oktober): Dies sind die besten Veranstaltungen.

Landkreis Augsburg

Kirchweih, Folk- und Jazzmusik: Das ist am Wochenende geboten

Mit zahlreichen Veranstaltungen im Landkreis Augsburg geht es in den Herbst. Dabei ist für viele Interessen etwas dabei. Hier eine Übersicht.
Von Gerald Lindner
    Riesenrad, Fahrgeschäfte und Musik im Festzelt: Am Freitag, 10. Oktober, wird die Gersthofer Kirchweih eröffnet.
    Riesenrad, Fahrgeschäfte und Musik im Festzelt: Am Freitag, 10. Oktober, wird die Gersthofer Kirchweih eröffnet. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Die musikalische Auswahl an diesem Wochenende ist groß. Darf es Klassik sein? Oder lieber ein ausgelassenes Festival? Aber auch ein Basar. Für jeden Geschmack ist etwas geboten. Eine Übersicht.

    Feste und Feiern

    Die Kirchweih Gersthofen findet vom 10. bis 20. Oktober auf dem Festplatz nördlich der Thyssenstraße statt. Neben Blasmusik gibt es im großen Festzelt wieder zahlreiche Partyhits und Rock-Musik von Bands wie Shout, Leck O’ Mio oder den Troglauern.

    150 Jahre Feuerwehr Biberbach heißt es am Samstag ab 17 Uhr, im Feuerwehrhaus mit folgenden Programm: ab 21 Uhr Stimmung mit „Elusive Silence“, am Sonntag ab 8 Uhr Frühschoppen mit dem Blasorchester Biberbach, 10 Uhr, Festgottesdienst, 18 Uhr Festausklang mit den Musikern von „Unterhopft“. Im Schützenheim Stettenhofen beginnt am Samstag um 19 Uhr ein Weinfest des Schützenvereins Edelweiß Stettenhofen. Im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Herbertshofen heißt es am Sonntag von 9 bis 17 Uhr, Krautfest, ab 13 Uhr gibt‘s zudem Küchle mit Kaffee.

    Die Band Elusive Silence aus dem Landkreis Augsburg spielt am Samstag beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Biberbach.
    Die Band Elusive Silence aus dem Landkreis Augsburg spielt am Samstag beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Biberbach. Foto: Maximilian Abel

    Im Klostermühlenmuseum Thierhaupten lautet am Samstag von 14 bis 17 Uhr das Motto „Zugesperrt wird!“ – Herbstfest zum Saisonende mit Kaffee und Kuchen in Klein-Bonn.

    Märkte und Basare

    In Königsbrunn steigt in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße am Sonntag von 10 bis 18 Uhr der Königsmarkt mit geöffneten Geschäften im Marktbereich von 11 bis 16 Uhr. Das Kinderhaus St. Felizitas, Sudentenstraße 9, in Bobingen veranstaltet am Samstag von 10 bis 12 Uhr, einen sortierten Basar für Kindersachen.

    Musik und Tanz

    Im GeNuss Cafe Lützelburg erklingt am Samstag ab 20 Uhr australische Musik mit der Gruppe „No Worries Mate“. In der Abteikirche Maria Himmelfahrt Oberschönenfeld beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr ein Konzert über das Gebet „Ave Maria“ mit dem Vokalquartett Voices4God.

    Jazzig wird‘s in der Walden Kulturwirtschaft in Blankenburg am Freitag um 20 Uhr mit „Rabenbad“, Violinist, Komponist und Performer, sowie am Sonntag um 16 Uhr mit dem Wolfgang Lackerschmid Trio 77.

    Das Trio 77 mit Wolfgang Lackerschmid tritt in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg auf.
    Das Trio 77 mit Wolfgang Lackerschmid tritt in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg auf. Foto: Lisa Seifert

    Im Bürgersaal Stadtbergen beginnt am Samstag um 20 Uhr Swingtime mit Martin Schmid. In der örtlichen Turnhalle findet am Samstag ab 18 Uhr ein Jubiläumskonzert des Gesangsvereins Oberottmarshausen statt. Ab 20 Uhr läuft in der Stadthalle Schwabmünchen eine 80er und 90er-Party mit DJ Hyper. Gleichzeitig gibt‘s in den Ulrichswerkstätten Rum Ragged, Folk aus Neufundland. Einlass ist ab 19 Uhr.

    Martin Schmid spielt mit seinem Ensemble Swing in Stadtbergen.
    Martin Schmid spielt mit seinem Ensemble Swing in Stadtbergen. Foto: Veranstalter

    Führungen zu Geschichte und Kultur

    In der Engelshofer Straße startet am Sonntag um 14 Uhr eine Führung in und um Burgwalden mit Lorenz Schreiber und Gottfried Dörner. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

    Zur gleichen Zeit beginnt in Langenneufnach eine geführte Wanderung auf dem Streuobstweg, Dauer circa zwei Stunden, Anmeldung bei Barbara Sterz unter Telefon 0176/41684648 oder per Mail an barbara.s3030@gmail.com.

    Theater für Kinder und Erwachsene

    Neusäß bietet in der Stadthalle, am Freitag ab 19 Uhr „Der Barbier von Sevilla“. Willy, der wilde Stier, steht im Mittelpunkt am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Grundschulaula Graben. Im Landgasthof „Zum Oberen Wirt“ in Ehingen wird am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr „Der Goldbär ist gelandet“ aufgeführt. Ein Klassiker kommt im Vereinsheim Siegertshofen am Samstag um 20 Uhr sowie Sonntag um 19.30 Uhr mit „Da Haftlmacher“ auf die Bühne.

