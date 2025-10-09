Kirchweih, Folk- und Jazzmusik: Das ist am Wochenende geboten

Die musikalische Auswahl an diesem Wochenende ist groß. Darf es Klassik sein? Oder lieber ein ausgelassenes Festival? Aber auch ein Basar. Für jeden Geschmack ist etwas geboten. Eine Übersicht.

Feste und Feiern

Die Kirchweih Gersthofen findet vom 10. bis 20. Oktober auf dem Festplatz nördlich der Thyssenstraße statt. Neben Blasmusik gibt es im großen Festzelt wieder zahlreiche Partyhits und Rock-Musik von Bands wie Shout, Leck O’ Mio oder den Troglauern.

Rennsportspektakel trotz Regen Icon Galerie 90 Bilder Das Wetter sorgt für ein verkürztes Mickhauser Bergrennen 2025. Nur die Hälfte der Läufe waren möglich.

150 Jahre Feuerwehr Biberbach heißt es am Samstag ab 17 Uhr, im Feuerwehrhaus mit folgenden Programm: ab 21 Uhr Stimmung mit „Elusive Silence“, am Sonntag ab 8 Uhr Frühschoppen mit dem Blasorchester Biberbach, 10 Uhr, Festgottesdienst, 18 Uhr Festausklang mit den Musikern von „Unterhopft“. Im Schützenheim Stettenhofen beginnt am Samstag um 19 Uhr ein Weinfest des Schützenvereins Edelweiß Stettenhofen. Im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Herbertshofen heißt es am Sonntag von 9 bis 17 Uhr, Krautfest, ab 13 Uhr gibt‘s zudem Küchle mit Kaffee.

Icon vergrößern Die Band Elusive Silence aus dem Landkreis Augsburg spielt am Samstag beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Biberbach. Foto: Maximilian Abel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Band Elusive Silence aus dem Landkreis Augsburg spielt am Samstag beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Biberbach. Foto: Maximilian Abel

Im Klostermühlenmuseum Thierhaupten lautet am Samstag von 14 bis 17 Uhr das Motto „Zugesperrt wird!“ – Herbstfest zum Saisonende mit Kaffee und Kuchen in Klein-Bonn.

Märkte und Basare

In Königsbrunn steigt in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße am Sonntag von 10 bis 18 Uhr der Königsmarkt mit geöffneten Geschäften im Marktbereich von 11 bis 16 Uhr. Das Kinderhaus St. Felizitas, Sudentenstraße 9, in Bobingen veranstaltet am Samstag von 10 bis 12 Uhr, einen sortierten Basar für Kindersachen.

Musik und Tanz

Im GeNuss Cafe Lützelburg erklingt am Samstag ab 20 Uhr australische Musik mit der Gruppe „No Worries Mate“. In der Abteikirche Maria Himmelfahrt Oberschönenfeld beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr ein Konzert über das Gebet „Ave Maria“ mit dem Vokalquartett Voices4God.

Thierhaupten feiert 1275 Jahre Kloster Icon Galerie 49 Bilder Das Thierhaupter Kloster ist 1275 Jahre alt. Das wurde mit vielen Gästen zwei Tage lang gefeiert. Unter anderem Landtagspräsidentin Ilse Aigner war dabei.

Jazzig wird‘s in der Walden Kulturwirtschaft in Blankenburg am Freitag um 20 Uhr mit „Rabenbad“, Violinist, Komponist und Performer, sowie am Sonntag um 16 Uhr mit dem Wolfgang Lackerschmid Trio 77.

Icon vergrößern Das Trio 77 mit Wolfgang Lackerschmid tritt in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg auf. Foto: Lisa Seifert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Trio 77 mit Wolfgang Lackerschmid tritt in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg auf. Foto: Lisa Seifert

Im Bürgersaal Stadtbergen beginnt am Samstag um 20 Uhr Swingtime mit Martin Schmid. In der örtlichen Turnhalle findet am Samstag ab 18 Uhr ein Jubiläumskonzert des Gesangsvereins Oberottmarshausen statt. Ab 20 Uhr läuft in der Stadthalle Schwabmünchen eine 80er und 90er-Party mit DJ Hyper. Gleichzeitig gibt‘s in den Ulrichswerkstätten Rum Ragged, Folk aus Neufundland. Einlass ist ab 19 Uhr.

Icon vergrößern Martin Schmid spielt mit seinem Ensemble Swing in Stadtbergen. Foto: Veranstalter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Martin Schmid spielt mit seinem Ensemble Swing in Stadtbergen. Foto: Veranstalter

Führungen zu Geschichte und Kultur

In der Engelshofer Straße startet am Sonntag um 14 Uhr eine Führung in und um Burgwalden mit Lorenz Schreiber und Gottfried Dörner. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Eindrücke vom Michaelimarkt 2025 in Schwabmünchen Icon Galerie 45 Bilder Der Schwabmünchner Michaelimarkt zog tausende Besucher an: Dafür sorgte das große Programm mit Festzelt, Fahrgeschäften, Markt und Oldtimerschau.

Zur gleichen Zeit beginnt in Langenneufnach eine geführte Wanderung auf dem Streuobstweg, Dauer circa zwei Stunden, Anmeldung bei Barbara Sterz unter Telefon 0176/41684648 oder per Mail an barbara.s3030@gmail.com.

Theater für Kinder und Erwachsene

Neusäß bietet in der Stadthalle, am Freitag ab 19 Uhr „Der Barbier von Sevilla“. Willy, der wilde Stier, steht im Mittelpunkt am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Grundschulaula Graben. Im Landgasthof „Zum Oberen Wirt“ in Ehingen wird am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr „Der Goldbär ist gelandet“ aufgeführt. Ein Klassiker kommt im Vereinsheim Siegertshofen am Samstag um 20 Uhr sowie Sonntag um 19.30 Uhr mit „Da Haftlmacher“ auf die Bühne.