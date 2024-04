"Badesalz", Poetry-Slam und Flohmärkte: Veranstaltungstipps zum Wochenende

Verschiedene Liveauftritte, Flohmärkte und mehr prägen die Veranstaltungen am kommenden Wochenende im Landkreis Augsburg. Wir haben eine Übersicht über die Termine vom 26. bis 28. April zusammengestellt.

Badesalz mit Kaksi Dudes treten am Freitag um 19.30 Uhr in der Gersthofer Stadthalle auf.

"Extrawurst", eine Komödie mit Gerd Silberbauer , wird am Sonntag um 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß gezeigt.

"Voll böhmisch" heißt es am Sonntag um 18 Uhr mit den Willishauser Musikanten im Willishauser Bürgerhaus.

Ihr Chorkonzert geben die StaudenSingers am Sonntag um 16 Uhr in der Fischacher Staudenlandhalle.

Das Jubiläumskonzert der Sängerfreunde Rommelsried , die es seit 60 Jahren gibt, findet am Samstag um 18 Uhr im Kutzenhauser Pfarrheim statt.

Die Chorallen gastieren am Samstag um 19 Uhr im Meitinger Bürgersaal.

Das Frühjahrskonzert des JBO Meitingen beginnt in der dortigen Gemeindehalle am Samstag um 19 Uhr. Am Sonntag um 14.30 Uhr geben Jugendorchester, Bläserklasse, Flötengruppen und Kinderchor dort ein Kaffeekonzert.

Mäkkelä & Nightbird präsentieren Folk Noir und Folk Blues in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg am Samstag um 20 Uhr.

VoiceNet a capella sind am Samstag um 19 Uhr im Stadtberger Bürgersaal zu Gast.

KlangZeit gastieren am Samstag um 19 Uhr im Kapitelsaal des Thierhauptener Klosters.

Ein Poetry-Slam steigt am Samstag um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Schwabmünchen.

"Urmel aus dem Eis" wird in der Stadthalle Schwabmünchen gezeigt. Beginn für das Kindertheater ist am Freitag um 15 Uhr.

Happy Weekend: Sowohl die Schlagernacht in der Königsbrunner Eisarena an diesem Freitag als auch die karibische Nacht am Samstag sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für Sonntag, 18 Uhr: "Magic Musical Moments", Tickets unter info@blasorchester-koenigsbrunn.de oder tickets@dschwarzachtaler.de.

Das Kunst- und Kulturpreisträgerkonzert mit dem Kammerchor Schwabmünchen und dem Rocky Knauer Quintett beginnt in der Schwabmünchener Stadthalle am Samstag um 19.30 Uhr.

The Jeremiahs spielen am Sonntag um 20 Ihr in den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen Celtic Folk.

Das Frühjahrskonzert der Schmuttertaler Mickhausen startet im dortigen Schlosshofsaal am Samstag um 19.30 Uhr.