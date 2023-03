34-Jähriger zieht sich bei Arbeiten in Wörleschwang Platzwunde am Kopf zu

Ein 34-Jähriger schiebt ein Brett in eine Breitbandschleifmaschine. Als es nicht aus dem Ausgabeschacht kommt, schaut er nach.

Eine Platzwunde am Kopf hat sich ein 34-Jähriger am Dienstag bei einem Betriebsunfall in Wörleschwang zugezogen. Der Mann hatte um 13.30 Uhr in einer Fabrikationshalle ein Brett zum Bearbeiten in eine Breitbandschleifmaschine geschoben.

Offenbar hatte sich das Brett jedoch in der Maschine etwas verkantet, da es auf dem gegenüberliegenden Ausgabeschacht nicht sofort zum Vorschein kam. Als der 34-Jährige auf der Suche nach dem Fehler in diesen Schacht schauen wollte, schnellte das Brett plötzlich aus der Maschine und traf den Mann am Kopf. Der Arbeiter wurde zur Erstversorgung in das Krankenhaus Wertingen eingeliefert. (thia)