Folk aus Schwaben im Kultur-Stadl von Wörleschwang

Hinter Oakhillroad aus Augsburg verbirgt sich ein für die Kultur-Stadl-Fans alter bekannter. Das erwartet Besucher am Donnerstag.

Als Gitarrist der schwäbisch-stämmigen Popsängerin Sarah Straub war Florian Hirle schon zweimal im Kultur-Stadl in Wörleschwang zu Gast und hat mit virtuosem Spiel und einfühlender Begleitung die Zuhörer in Staunen versetzt. Nun kommt er mit seinem eigenen Duo nach Wörleschwang.

Oakhillroad verbindet ausgereifte Gitarrenarrangements mit bewegten und bewegenden Melodien. Mal verträumt, mal "nach vorn" gehend, handeln die Texte ebenso von Freiheit und Liebe wie von Zweifeln und Angst. Klassischer Folk mit Bluegrass-Elementen trifft auf american primitive guitar. Atmosphärisch, eingängig, berührend – so wird der Sound des Augsburger Folk-Duos Oak Hill Road oft bezeichnet. Oak Hill Road stellen mit der "The Heart of Fall"-Tour das gleichnamige Album vor. Neben den elf Songs des Albums gibt es bei den Konzerten weitere neue Lieder sowie eine Handvoll Covers zu hören.

Das kostet es im Kultur-Stadl Eintritt

Beginn am Donnerstag, 6. Oktober, im Kultur-Stadl ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 17 Euro (Vorverkauf 15). Für Schüler und Studenten ist es jeweils drei Euro billiger. (AZ)