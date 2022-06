Pro-russischer Täter ritzt in Wörleschwang ein "Z" aufs Autodach

Ein 36-Jähriger hisst in Wörleschwang daheim eine Fahne der Ukraine. Daraufhin wird auf dem Dach seines Geschäftswagens das "Z" der russischen Militärfahrzeuge geritzt.

Auseinandersetzungen zwischen Sympathisanten der Ukraine und Befürwortern des russischen Angriffskriegs hat es bereits mehrfach in Deutschland gegeben. Nun ist dieser Konflikt auch in Wörleschwang eskaliert.

Vermutlich, weil er eine ukrainische Flagge bei sich zu Hause gehisst hatte, wurde der 36-jährige Mann aus Wörleschwang nun Opfer einer Sachbeschädigung. Nach Auskunft der Polizei Zusmarshausen hatte ein Unbekannter auf dem Dach seines Geschäftswagens ein "Z" eingeritzt. Dieses Symbol wird von den russischen Truppen in der Ukraine zur Kennzeichnung ihrer Fahrzeuge verwendet. Daher besteht hier laut Polizei der Anfangsverdacht für eine Strafbarkeit wegen der Billigung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Dies werde von den Generalstaatsanwaltschaften bei entsprechendem sachlichen Zusammenhang mittlerweile so gewertet. Die Polizei geht demnach von einem pro-russischen Täter aus.

Der entstandene Sachschaden am Geschäftswagen wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Passiert ist die Tat im Zeitraum zwischen Montag vor einer Woche und Samstag. Für die Inspektion in Zusmarshausen handelt es sich nach eigenen Aussagen um einen eher seltenen Straftatbestand in ihrem Zuständigkeitsbereich. (thia)