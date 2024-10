Schariwari auf Live-Tour am Donnerstag in Wörleschwang

Fast 50 Jahre Bandgeschichte haben die Musiker von Schariwari auf dem Buckel. Die Band aus Kirchseeon gilt heute als „Vorreiter des bayerischen Folkrock“ und ist seit 2017 auch wieder live mit ihren sozialkritischen Liedern unterwegs. Im Dezember 2021 haben sie eine Doppel-CD mit Mitschnitten ihrer Konzerte aus dem Jahr 2020 veröffentlicht; sie enthält 18 Titel aus 45 Jahren Bandgeschichte. All diese Lieder sind in ihrem aktuellen Live-Programm zu hören, darunter stimmungsreiche Balladen mit rockigen Tönen, lustige Geschichten und nachdenkliche Protestsongs. Mit ihrer „Immer weida – Tour 2024″ macht die Band jetzt auch Station im Kultur-Stadl Wörleschwang, am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr (Einlass um 18.30 Uhr). Es gibt noch Karten; sie kosten im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 23 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zahlen im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Mehr Informationen unter www.schariwari.de. (AZ)

Wörleschwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bandgeschichte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis