Staatsstraße bei Wörleschwang nach Unfall komplett gesperrt

Ein 22-Jähriger kommt vom Sportplatz in Wörleschwang und will auf die Staatsstraße einbiegen. Dabei übersieht er einen 32-jährigen Passat-Fahrer.

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Autounfalls am Sonntag bei Wörleschwang. Die Staatsstraße war eine Stunde lang komplett gesperrt.

Unfall in Wörleschwang: Feuerwehr war vor Ort

Passiert ist der Unfall gegen 13.20 Uhr, als ein 22-Jähriger mit seinem Opel-Astra vom Sportplatz Wörleschwang in die Staatsstraße einfahren wollte. Der befestigte Feldweg mündet dort an einer unübersichtlichen Stelle ein. Dabei übersah er laut Polizei den VW-Passat eines 32-jährigen Mannes, der von Zusmarshausen in Richtung Altenmünster unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Die Feuerwehren Zusmarshausen, Wollbach und Wörleschwang waren mit 40 Kräften vor Ort, sicherten die Unfallstelle ab und organisierten die Umleitung. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Passat-Fahrer verletzte sich an der Hand und am Rücken und wurde vorsorglich in die Universitätsklinik Augsburg eingeliefert. (thia)