Zusamufer bei Wörleschwang nach Hochwasser 2024 gesichert

Beim Hochwasser im Sommer 2024 wurden Buhnen an der Zusam beschädigt und teilweise ganz zerstört. Sie sind zur Lenkung der Strömung notwendig, um das östliche Flussufer zu sichern und einen naturnahen Schutz zu schaffen. Diese Bereiche wurden inzwischen erneuert und an die aktuellen ökologischen Anforderungen angepasst, wie das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth mitteilt. Ein Jahr nach dem Hochwasserereignis zeigten sich schon positive Effekte. Auf der Seite der Buhnen lagere sich Sediment ab und verhindere somit eine fortschreitende Ufererosion.

Daueraufgabe Hochwasserschutz

Die erneuerten Buhnen dienen laut WWA nicht nur der Ufersicherung, sondern erhöhen auch die Biodiversität. Ermöglicht werde dies, indem die Strömung gezielt zum unbebauten Ufer umgelenkt werde. Damit werde eine nachhaltige und ökologische Ufersicherung gewährleistet. Die Umsetzung war durch die Flussmeisterstelle Augsburg erfolgt, in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Zusmarshausen und lokalen Akteuren. „Hochwasserschutz und Ufersicherung sind eine Daueraufgabe an der Zusam“, erklärt Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl dazu.

Die Arbeit geht weiter

Etwas weiter flussaufwärts stünden nun weitere Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung an der Zusam an. Im Rahmen des sogenannten „Ökoausbau Wörleschwang“ errichtet das WWA am bisher bestehenden Absturz ein naturnahes Umgehungsgerinne. Damit werde die ökologische Durchgängigkeit an dieser Stelle wiederhergestellt. Aktuell finden dazu Bodenerkundungen statt. Der Baubeginn ist für das Jahr 2026 vorgesehen. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!