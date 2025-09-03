Icon Menü
Woher der Mädlelech bei Meitingen seinen Namen hat

Meitingen

Wie der Mädlelech bei Meitingen zu seinem Namen kam

Unsere Heimatentdecker haben kürzlich erfahren, wie wertvoll der Mädlelech bei Meitingen ist. Eine Leserin erinnert sich, wie der Bachlauf zu seinem Namen kam.
    Der Mädlelech in Meitingen hat seit 1997 diesen Namen.
    Der Mädlelech in Meitingen hat seit 1997 diesen Namen. Foto: Cordula Homann

    Es war 1997, als der Mädlelech, der künstliche Bachlauf zwischen Lechkanal und Lech seinen Namen bekam. Wie unsere Heimatentdecker bei einem Spaziergang bei Meitingen kürzlich erfuhren, hatte ein Wettbewerb zum Namen des Baches geführt. Hildegard Kell hat sich nach dem Bericht darüber genau daran erinnert, wie es zu der Namensgebung kam und den Bericht vom 21. November 1997 aus unserer Zeitung dazu geschickt.

