Wie der Mädlelech bei Meitingen zu seinem Namen kam

Es war 1997, als der Mädlelech, der künstliche Bachlauf zwischen Lechkanal und Lech seinen Namen bekam. Wie unsere Heimatentdecker bei einem Spaziergang bei Meitingen kürzlich erfuhren, hatte ein Wettbewerb zum Namen des Baches geführt. Hildegard Kell hat sich nach dem Bericht darüber genau daran erinnert, wie es zu der Namensgebung kam und den Bericht vom 21. November 1997 aus unserer Zeitung dazu geschickt.
Meitingen
