Jazz von den 70ern bis heute: Trio 77 von Wolfgang Lackerschmid tritt im Walden auf

Das Trio 77 ist zurück – und tritt in Walden in Blankenburg auf. Es ist das Revival der im Jahr 1977 gegründeten Dreierkonstellation in Originalbesetzung. Damals war es die erste Formation des Ausnahme-Musikers Wolfgang Lackerschmid mit Bandkollegen seiner Generation. Am Sonntag, 12. Oktober, ab 16 Uhr spielt Lackerschmid (Vibraphon) mit Thomas Stabenow (Kontrabass) und Michael Kersting (Schlagzeug) als Trio 77 ein Spezialkonzert in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg. Es ist ein Jahrestag des Jazzverbots während der NS-Diktatur.

Die Jazz-Band „Trio 77“ von Wolfgang Lackerschmid tritt im Club 20 in Friedberg auf

An dem Nachmittag erwartet das Publikum nicht nur ein Zurück zu den Wurzeln. In der musikalischen Aufbruchstimmung des Jazz der siebziger Jahre fußend, begeistert das Trio 77 mit raffiniert melodischen Eigenkompositionen und spannenden Rhythmen. Diese Band ist keine historische Reminiszenz, es sind nicht musikalische Weggefährten, denen der Hauch des Vergangenen anhaftet, sondern sie präsentiert eine faszinierende Reise durch den zeitlosen Jazz von den siebziger Jahren bis heute.

Jeder der drei ist ein Meister in seinem Fach – virtuos, filigran, eindrücklich, schöpferisch. „Es ist einfach toll, nach fast 50 Jahren mit menschlichen und musikalischen Vertrauten zusammenzuspielen. Quasi gewachsene Telepathie – hörbar“, stimmt Lackerschmid auf den Nachmittag in Blankenburg ein.

Lackerschmid ist als Vibraphonist im Jazz äußerst erfolgreich

Lackerschmid, gebürtiger Meitinger, ist gleichermaßen als Vibraphonist, Bandleader und Komponist erfolgreich. Auf mehr als 200 Tonträgern und unzähligen Live-Konzerten spielte er unter anderem mit Chet Baker, Attila Zoller, Larry Coryell oder Albert Mangelsdorff, Wolfgang Dauner und Stefanie Schlesinger. Großartig ist auch Thomas Stabenow, der ebenfalls schon mit internationalen Superstars wie Lee Konitz, Toots Thielemans oder Billy Cobham spielte. Schlagzeuger Michael Kersting komplettiert das Trio und kann auf Konzerte mit Größen wie Benny Golson, Chet Baker, Randy Brecker und Jaco Pastorius zurückblicken.

Tickets für das Konzert von Trio 77 gibt es im Vorverkauf online bei der Waldwirtschaft unter www.waldenkulturwirtschaft.de.

Lackerschmid und Schlesinger treten im Gersthofer Ballonmuseum auf

Ein weiterer Termin mit Wolfgang Lackerschmid steht am 24. November um 19.30 Uhr an. Dann wird Lackerschmid im Duo mit Stefanie Schlesinger im Gersthofer Ballonmuseum auftreten. Das Konzert ist Teil der neuen Reihe Jazz und Klassik montags im Museum. Lackerschmids Vibraphonspiel wird von Sängerin Schlesinger begleitet. Das Repertoire der beiden hat sich durch viele Konzerte weiterentwickelt. Auf dem Programm stehen unter anderem eigene Kompositionen der jazzige Interpretationen klassischer Arien. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AZ)