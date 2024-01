50-Jähriger nach Betriebsunfall in Wollbach verletzt

Durch den Zusammenprall zweier Hubwagen wird der Fuß eines 50-Jährigen eingequetscht. Der Mann wird nach dem Arbeitsunfall in Wollbach ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 50-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde sein Fuß eingequetscht als zwei Hubwagen aneinander gerieten. Dem Bericht der Beamten zufolge fuhr eine Kollegin des Verletzten am Mittwoch gegen 9.45 Uhr mit einem Hochhubwagen von der einer Laderampe kommend in Richtung eines Mittelgangs in einer Lagerhalle. Dabei übersah sie offenbar den Kollegen, der ebenfalls mit einem Hubwagen unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Fuß des Mannes zwischen einer metallverkleideten Wand und dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Geschädigte wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. An den beiden Hubwagen entstand kein Schaden. (kinp)