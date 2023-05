Arbeiter verliert in Wollbach Fingerglied bei Unfall

Bei einer Unterweisung an einer Maschine gerät ein Arbeiter mit der Hand in die rotierenden Teile des Geräts. Die Verletzungen sind schwer.

Einen schweren Betriebsunfall hat es am Dienstag in Wollbach gegeben. Ein Arbeiter war im Rahmen einer Unterweisung mit der Hand in rotierende Maschinenteile geraten.

Dem Mann wurden laut Polizei bei dem Unfall ein Fingerglied und eine Sehne herausgerissen. Passiert war das Unglück in der Früh, gegen 5.10 Uhr. (thia)