Auto muss nach Unfall in Wollbach abgeschleppt werden

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Dienstag in Wollbach. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Nach einem Unfall in Wollbach gibt es hohen Sachschaden zu verzeichnen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 22-Jährige am Dienstag in die Gollenhoferstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar das vorfahrtsberechtigte Auto einer 69-Jährigen - und es kam zum Unfall. Dabei wurden beiden Fahrzeuge beschädigt. Der Opel Astra der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden von der Polizei auf etwa 9000 Euro geschätzt. (kinp)