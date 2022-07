Bahnausbau: Bürgerinitiativen an der A8 stellen sich neu auf

Josef Stöckle gibt sein Amt als Sprecher der Bürgerinitiativen zum Bahnausbau Ulm-Augsburg ab. Ein Nachfolger muss erst noch gefunden werden.

Die Bürgerinitiativen (BI) rund um den Bahnausbau Ulm-Augsburg haben sich vor Kurzem in der Alten Schule in Wollbach getroffen. Etwa 50 Gäste waren nach Angaben des Veranstalters vor Ort, als Jürgen Zimmermann, Vorsitzender der überregional aktiven Bürgerinitiative bischt, den Verein vortellte, der sich als "Netzwerk der Bürgerinitiative Schwabentrasse" mit Ortssprechern in den einzelnen Kommunen aufgestellt hat.

Die bischt kritisierte unter anderem, dass die Bahn nur zögerlich Informationen herausgebe und dass die Zusammenarbeit der Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg insgesamt eher zäh verlaufe. Auch die Entscheidung beim Brenner-Nordzulauf für die Trasse "Limone" war Thema. Sie werde entgegen den Wünschen der dortigen Bürger nach Gutsherrenart durchgesetzt, hieß es.

Vier neue Ortssprecher bei den Bürgerinitiativen

Zur bischt gehört auch die Interkommunale Bürgerinitiative der A8-Anrainer im Landkreis Augsburg, die an diesem Abend beschlossen hat, sich neu zu organisieren. Auch hier gibt es jetzt in den vier zugehörigen Ortsgruppen einzelne Sprecher. Das sind in Adelsried Heiko Mohr, in Horgau Martin Hildensperger, in Streitheim Stefan Vogg und in Wollbach Johann Weindl.

Der bisherige Sprecher der Interkommunalen Bürgerinitiative, Josef Stöckle, hat seine Aufgaben abgegeben. In Kürze solle ein neuer Sprecher der BI bestimmt werden, sagte er. "Ich habe wirklich versucht, die Bürgerinitiativen unter einen Hut zu bringen", erklärte er mit Blick auf die BIs entlang der Bestandsstrecke der Bahn, etwa in Neusäß. "Das ist nicht gelungen", stellte er fest. "Ich will, dass man eine gemeinsame Lösung findet."

