Betriebsunfall in Wollbach: Lagerist fährt Mitarbeiter über den Fuß

Ein Lagerist fährt seinem Kollegen in einer Firma in Wollbach über den Fuß. Dieser muss anschließend ins Krankenhaus.

Zwei Lageristen haben am Montagmittag in einer Firma in Wollbach einen Betriebsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die Kollegen in einer Lagerhalle hintereinander auf ihren Arbeitsfahrzeugen. Als der vorweg fahrende 23-Jährige zum Be- und Entladen anhielt, bemerkte das sein 36-jähriger Mitarbeiter zu spät und fuhr ihm über den linken Fuß. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. (jlü)