Am Wochenende vor Drei König zogen 19 Sternsinger in Wollbach durch die Straßen und brachten den Bewohnern Gottes Segen. Dabei sammelten sie einen Spendenbetrag in Höhe von 1571 Euro für das Kindermissionswerk unter dem diesjährigen Motto „Erhebt eure Stimmen – Sternsinger für Kinderrechte!“.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.