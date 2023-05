Streifkollision in Wollbach verursacht 15.000 Euro Schaden

Ein Lkw-Fahrer weicht einem entgegenkommenden Auto in Wollbach so weit nach rechts aus, dass er ein geparktes Auto streift. Der Schaden ist erheblich.

Etwas zu weit nach rechts ist ein Lkw-Fahrer am Donnerstag in Wollbach ausgewichen. Der kleine Fehler verursachte allerdings einen hohen Sachschaden.

Der 35-Jährige war um 11.10 Uhr auf der Straße "Im Zusamtal" im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkam. Der Lkw-Fahrer wich laut Polizei so weit nach rechts aus, dass er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen streifte. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (thia)