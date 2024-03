Unbekannte brechen in stillgelegte Schreinerei in Wollbach ein

Die Polizei meldet einen Einbruch im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach. Dort verschafften sich Unbekannten Zugang in eine stillgelegte Schreinerei.

Wie die Polizei mitteilt, ist in eine stillgelegte Schreinerei in Wollbach eingebrochen worden. Der Einbruch fiel offenbar erst am Donnerstag auf, liegt aber vermutlich schon eine Zeit lang zurück. Dem Bericht der Beamten zufolge, soll es in der Zeit zwischen Mitte Januar und März zum Einbruch gekommen sein. Am Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen und die alten Lagerräume durchsucht. Weiterhin wurde die Türe eines auf dem Grundstück stehenden Wohnwagens aufgebrochen und dieser durchsucht. Der Diebstahlschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Den Sachschaden an den Türen schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. (kinp)