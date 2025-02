Ein Unbekannter hat den Heckscheibenwischer eines Autos abgerissen. Wie die Polizei berichtet, stand das dazugehörige Auto in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an mehreren Orten in Wollbach und Zusmarshausen. Es handelt sich um einen Dacia Sandero. Die Polizei ermittelt. (kinp)

