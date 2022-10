Weihbischof Wörner segnet renovierte Kirche in Wollbach

Lange Zeit ist die katholische Kirche St. Stephan in Wollbach saniert worden. Das Ende der Arbeiten wurde nun mit einem festlichen Gottesdienst gefeiert.

Lange Zeit ist die Kirche St. Stephan im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach renoviert worden. Den Abschluss der umfangreichen Sanierung feierte die katholische Kirchengemeinde nun mit einem besonderen Gast. Weihbischof Florian Wörner war zu diesem Anlass nach Wollbach gekommen. Ortspfarrer Saji Chalil, Kaplan Pater Philip und der ehemalige Pfarrer Alois Roßmanith waren ebenfalls vor Ort.

Die innen und außen sanierte Pfarrkirche St. Stephan in Wollbach. Foto: Franz Micheler

Weihbischof Wörner lobte die Wollbacher, die alle mitgeholfen hatten, damit die Kirche in neuem Glanz erstrahlen kann. In seiner Ansprache stellte er den Zöllner Zacharias in den Mittelpunkt. Ortspfarrer Saji Chalil bedankte sich bei der Pfarrgemeinde. Besonders lobte er Kirchenpfleger Hubert Kraus, der jeden Tag vorbeischaue, und die Pfarrgemeinde, weil sie immer dabei sei, wenn Hilfe gebraucht werde. Er erwähnte zudem den Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung, die Ministranten und den Markt Zusmarshausen.

In Wollbach haben viele bei der Kirchen-Renovierung mitgeholfen

Um dies alles vorzubereiten und durchzuführen, brauche man viele helfende Hände. So bedankte sich Kirchenpfleger Hubert Kraus bei allen Baufirmen, die mitgeholfen hatten, bei Diakon Raimund Kitzinger mit seiner Frau und beim Zweiten Bürgermeister Walter Aumann. Er schloss auch alle Personen und Handwerker ein, die kostenlos mit angepackt hatten.

Organist Helmut Bunk begleitete die Gottesdienstbesucher mit seiner Orgelmusik und sang selbst einige Hymnen. Am Ende der kirchlichen Feierlichkeiten fand ein geselliges Beisammensein im Vereinsheim "Alte Schule" statt. Als kleines Dankeschön wurden Kaffee und Kuchen angeboten. Wer wollte, konnte sich rückblickend noch einmal über den Fortgang der Renovierungsarbeiten informieren. Mit einer Bildpräsentation endete das große Fest, wobei die Firmenvertreter noch je ein Geschenk erhielten. (fmi)