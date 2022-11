Wie Wollbachs Kirche diesen neuen Glanz erhielt

Plus Die katholische St.-Stephan-Kirche im Herzen von Wollbach ist frisch saniert. Das war dringend nötig, denn einige Teile des Gebäudes drohten in Schieflage zu geraten.

Wenn der Kirchenpfleger Hubert Kraus durch die renovierte katholische Pfarrkirche St. Stephan läuft, sieht man gleich: Hier ist er schon Hunderte Male gewesen. Neun Jahre hat die Sanierung des uralten Gemäuers gedauert. Hubert Kraus hat sie mit dirigiert und war immer dabei. Seit der Fertigstellung im Herbst erstrahlt die Kirche des 600 Einwohner zählenden Dorfes nun in neuem Glanz.