Wollbacher Feuerwehr braucht ein neues Fahrzeug

Nach 35 Jahren im Einsatz soll das alte Feuerwehrfahrzeug gegen ein Neueres getauscht werden. Was den Feuerwehrlern dabei wichtig ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Wollbach braucht ein neues Feuerwehrauto. Das alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist inzwischen in die Jahre gekommen. Wer hier mitfährt, kann sich nicht anschnallen, denn Sicherheitsgurte sind in dem Fahrzeug von 1987 nicht eingebaut. Auch wenn die Wollbacher Feuerwehrleute seit fünf Jahren noch über ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) verfügen, ganz verzichten können sie auf das zweite Fahrzeug nicht. Deshalb soll die Marktgemeinde nun ein Neueres beschaffen.

Die Wollbacher Feuerwehr hat vorgeschlagen, als Ersatz für das alte TSF einen Mannschaftstransportwagen (MTW) zu kaufen. Gebraucht wird ein Fahrzeug, dass Material und Personal transportieren kann, beispielsweise um die Einsatzorte abzusichern. Auch könnten damit die Schläuche ausgetauscht oder dienstliche Besorgungen erledigt werden.

Löschfahrzeug kann nicht vom Einsatzort wegbewegt werden

All das ist mit dem Löschfahrzeug, dass die Wollbacher Feuerwehrler seit 2017 in ihrem Bestand haben, nicht möglich. Es kann im Ernstfall nicht vom Einsatzort wegbewegt werden, um beispielsweise zusätzliche Ausrüstung beschaffen. Mit dem Mannschaftswagen könnten auch die Fahrten in die Atemschutzübungsstrecke gemacht werden. Die benachbarten Feuerwehren in Steinekirch und Wörleschwang haben keinen Atemschutz. Deshalb sollte die Wollbacher Feuerwehr darin geschult sein.

Das alte TSF verfügt über sechs Sitzplätze. Das neue Fahrzeug soll nach Möglichkeit neun haben. Auf denen könnten sich die Retter bei rasanten Fahrten zum Einsatzort dann anschnallen. Ein Punkt, der dem Kommandanten Matthias Helmschrott besonders wichtig ist: "Die Sicherheit meiner Mannschaft ist im Moment nicht gewährleistet", sagte er mit Blick auf die fehlenden Gurte im alten TSF. Außerdem sollte das neue Fahrzeug einen Einschub für Wechselbeladungsmodule haben und einen Lagerplatz für vier Saugschläuche.

Neu kostet ein solches Fahrzeug etwa 100.000 Euro

Neu würde ein solches Fahrzeug laut Gemeindeverwaltung etwa 100.000 Euro kosten, es wäre jedoch zuschussfähig. Die Fördersumme liegt bei 13.800 Euro. Nicht gefördert wird hingegen der Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs. Die Verwaltung will sich nun mit den Feuerwehrlern zusammensetzen und prüfen, ob es möglich wäre, ein gebrauchtes Fahrzeug anzuschaffen. Dazu werden Angebote eingeholt.