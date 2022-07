Wollbacher Kameraden-und Soldatenverein feiert 101. Geburtstag

Das Jubiläum wird am Wochenende zusammen mit dem Wollbacher Dorffest gefeiert. Bei dieser Gelegenheit erinnern die Wollbacher an ihren geschichtsträchtigen Schatz.

Die Wollbacher haben an diesem Wochenende allen Grund zum Feiern. Hier steht nicht nur das Dorffest an. Der Kameraden- und Soldatenverein hat auch gleich noch Geburtstag. Er wurde vor 101 Jahren gegründet. Wegen der Corona-Pandemie wird nun ein Jahr später gefeiert als ursprünglich geplant. Ebenso alt wie der Verein ist auch seine geschichtsträchtige Fahne. Das Original ist für die Wollbacher Kameraden und Soldaten so wertvoll, dass es inzwischen hinter Glas zu bewundern ist.

Das Dorffest geht schon am Freitag, 29. Juli, mit einer Weinlaube am Festplatz vor dem Vereinsheim Alte Schule los. Am Samstag um 18 Uhr beginnt dann der Jubiläums–Festgottesdienst des Kameraden- und Soldatenvereins mit anschließender Totenehrung am Kriegerdenkmal.

Die Marktkapelle Zusmarshausen begleitet die Totenehrung musikalisch. Sie sorgt anschließend beim Festbetrieb für Unterhaltung. Als Gastredner wird der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz in Wollbach erwartet. Im Rahmen des Dorffestes will der Verein zudem engagierte Mitglieder ehren.

Inzwischen hat der Verein einen neuen Namen

Gegründet worden war der Kameraden- und Kriegerverein im Mai 1921, zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Damals nannte er sich Krieger- und Soldatenverein. Vor wenigen Jahren wurde der Vereinsname auf Wunsch vieler Vereinsmitglieder dann aber geändert.

Nachdem unter den Mitgliedern keine Kriegsteilnehmer mehr waren, fand sich für die Umbenennung ein einstimmiges Votum in einer Mitgliederversammlung. Seither heißt er Kameraden- und Soldatenverein Wollbach.

Mitte September des Gründungsjahres 1921 wurde die erste Vereinsfahne eingeweiht und gesegnet. Sie war im Kloster Oberschönefeld nach einem Entwurf des Architekten Rupp angefertigt worden und kostete 7000 Reichsmark. Sie zeigt eine Reihe symbolträchtiger Details, die alle in mühevoller Handarbeit gestickt wurden.

7 Bilder Fahne des Wollbacher Kameraden- und Soldatenverein Foto: Verein

Der Verein geht davon aus, dass einige Motive auch auf den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 zurückzuführen sind, als Otto von Bismarck die Fäden in der Hand hielt. Den Krieg hatten die Deutschen damals gewonnen. Der Verein vermutet, dass deswegen Lorbeerkränze die Motive umrahmen könnten. Jedes Detail hat hier seine symbolische Bedeutung.

Wer die historische Fahne der Wollbacher Kameraden und Soldaten in Ruhe anschauen will, kann das im Vereinsheim in der Alten Schule tun. Hier wird sie in einer eigens dafür angefertigten Vitrine aufbewahrt. 2010 und 2011 ist sie zuletzt restauriert worden. Zu festlichen Anlässen tragen die Vereinsmitglieder seit 1989 eine zweite Fahne, die dem Original nachempfunden wurde. Auch sie wurde 2011 restauriert. (AZ)