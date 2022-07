Bergschützen Wollishausen haben neue Ziele im Visier

Plus Stefan Abold übergibt nach zehn Jahren den Vorsitz an Tobias Kopp. Ändern soll sich zudem einiges im Bereich Jugendarbeit.

"Veränderungen" - unter diesem Motto stand die diesjährige Generalversammlung der Bergschützen Wollishausen. Nicht nur das Vorstandsteam hat sich verändert, sondern auch im Verein soll sich besonders im Bereich Jugendarbeit mehr tun. Nachdenklich blickte der erste Schützenmeister Stefan Abold auf die letzten beiden Jahre zurück. Corona hat auch hier das normale Vereinsleben so gut wie vernichtet, weder Vereins- und Schießabende noch eine Schützenmeisterschaft fanden statt.