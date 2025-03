Fahranfänger baut Unfall beim Abbiegen

Zu einem Unfall,beim Abbiegen ist es am Freitag bei Wollishausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Staatsstraße 2026 nach links in Richtung Wollishausen abbiegen. Hierbei übersah er das Auto einer entgegenkommenden 69-Jährigen, die in Richtung Margertshausen fuhr Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, berichtet die Polizei. Keiner der beiden Fahrzeuginsassen wurde verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.500 Euro. Ein Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, heißt es im Bericht der Beamten. (kinp)

