Unbekannte beschädigen Fahrzeuge in Wollishausen und Fischach

Zwei Fahrzeuge sind in den Stauden von Unbekannten beschädigt worden. In Wollishausen wurde ein Wohnmobil mit Farbe beworfen und in Fischach ein Auto zerkratzt.

Das Wohnmobil stand laut Polizei am Montag von 9 bis 14 im Hofraum der Hochgratstraße 2. Durch die Farbattacke mit schwarzer Flüssigkeit entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Auf etwa 3000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem 1er-BMW , der im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 9 Uhr vor der Kreissparkasse in Fischach abgestellt war. Ob es sich bei dem Kratzer über die gesamte Länge des Auto um einen Verkehrsunfall oder eine vorsätzliche Sachbeschädigung handelt, ist unklar. (thia)