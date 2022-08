Flurneuordnung in Wollishausen: Naturschutz soll Vorrang haben

Durch die Zusammenarbeit von Naturschutz und Landwirtschaft soll der Lebensraum von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen gestärkt werden.

"Die Flurneuordnung baut Brücken zwischen Landwirtschaft und Naturschutz", betonte Bernhard Atzkern vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben bei einer Informationsveranstaltung mit Vertretern von Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden in Wollishausen. In der Flurneuordnung Wollishausen mit zahlreichen ausgewiesenen Landschaftspflegeflächen habe der Naturschutz hohe Priorität. "Dort liegt eine besonders schützenswerte Flora und Fauna vor", so Atzkern.

Trafen sich zur Zwischenbilanz der Flurneuordnung in Wollishausen (von links): Bernhard Atzkern, Hans-Christian Pfäffle, Annika Sezi, Georg Rapp und Johannes Enzler. Foto: Ale Schwaben/Julian Beilner

Die Zusammenarbeit zwischen Naturschutz, Teilnehmergemeinschaft und Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hob Johannes Enzler vom Bund Naturschutz hervor. Für den Vorsitzenden der Kreisgruppe Augsburg versetzten die ergriffenen landschaftspflegerischen Maßnahmen viele ausgewiesene Flächen in einen biologisch wertvollen Zustand. Die Extensivierung der Grünlandflächen mit einer Bewirtschaftungspause im Sommer sichere den Bestand und das Blühen des Großen Wiesenknopfs. Die Pflanze ist als Eiablageort und spätere Nahrungsquelle für den Wiesenknopf-Ameisenbläuling essenziell. Vor Ort besichtigten die Akteure und Interessierte die Erfolge bei der Stärkung des gefährdeten Wiesenknopfbestands. Laut Dr. Frank Molder von Baader Konzept zeigten sich die Erfolge auch deutlich im Monitoring der Flächen. Der über Jahre stark zurückgegangene Bestand an Wiesenknopf-Ameisenbläulingen erholte sich durch die gute Habitatqualität.

Programme leisten wichtigen Beitrag zur Biodiversität im Augsburger Land

Weitere Programme, wie das Saumstreifenprogramm, welches von der Regierung von Schwaben finanziert und vom Naturpark Augsburg Westliche Wälder e. V. betreut wird, leisten laut der zuständigen Gebietsbetreuerin Annika Sezi einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. In dem Programm verzichten Landwirte auf die Bewirtschaftung von schmalen Streifen entlang von Gräben und erhalten im Gegenzug einen finanziellen Ausgleich. So können sich in diesen Streifen schützenswerte Pflanzen ansiedeln. "Es konnten zum Nutzen von Natur und auch zum Wohl der Landwirtschaft viele gute Kompromisse gefunden werden", zog Atzkern am Ende ein positives Fazit. (AZ)