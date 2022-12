Paketzusteller übersieht wegen blendender Sonne ein Auto

Ein Paketzusteller will in Wollishausen rückwärts aus einer Hofeinfahrt setzen. Dabei wird er geblendet und übersieht eine 54-jährige Autofahrerin.

Die um diese Jahreszeit schon am Mittag tief stehende Sonne hat am Montag in Wollishausen einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 54-jähriger Paketzusteller wollte gegen 13.30 Uhr in der Grüntenstraße rückwärts aus einer Hofeinfahrt ausfahren.

Dabei blendete ihn die Sonne so stark, dass er laut Polizei den Wagen einer 83-jährigen Frau übersah. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)