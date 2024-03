Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Wollishausen zusammen

Eine Frau missachtet in Wollishausen die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin. Dadurch kommt es zum Unfall.

Eine Frau hat am Sonntagmorgen in Wollishausen die Vorfahrtsregel missachtet und dadurch einen Unfall ausgelöst. Laut Polizeibericht wollte die Fahrerin von der Grüntenstraße nach rechts in die Kohlstattstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine andere Autofahrerin, die auf der Kohlstattstraße unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen, wodurch ein Schaden von geschätzt 3500 Euro entstand. (jlü)