Blitzeis: 19-Jähriger überschlägt sich mit dem Auto - und hat Glück

Ein 19-Jähriger gerät in einer Kurve in Wollmetshofen plötzlich ins Schleudern. Der Wagen prallt gegen eine Baumgruppe, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen.

Einen aufmerksamen Schutzengel dürfte ein 19-Jähriger am Dienstag in Wollmetshofen dabei gehabt haben. Der junge Mann war um 5.25 Uhr auf der Rieder Straße mit seinem Ford Transit unterwegs und geriet in einer S-Kurve plötzlich ins Schleudern.

Der 19-Jährige kam von der Straße ab, prallte an der Böschung gegen eine kleine Baumgruppe und überschlug sich. Das Fahrzeug wurde dabei zurück auf die Straße katapultiert und blieb auf dem Dach liegen. An dem Firmenwagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 11.000 Euro, der Fahrer kam jedoch ohne jegliche Blessuren davon. Ursache für den Unfall war laut Polizei unerwartetes Blitzeis. (thia)