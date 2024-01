Mit Pulverdampf und Donnerhall ins neue Jahr

Im Fischacher Ortsteil Wollmatshofen wurde das vergangene Jahr mit lauten Knallen verabschiedet. Das hat Tradition.

Lauter Donnerhall war an Silvester im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen zu hören. Mit schwerem Gerät und einigen fleißigen Helfern wurde der Schießplatz auf dem Hochfeld an der Linde vorbereitet. Vier Kanonen, zwei Standböller und 13 Böllerschützen warteten am Feldrand auf das Kommando von Michael Heiß, der durch das Schießprogramm führte.

Mit dem Satz: „Kanoniere Achtung, laden zum Vorstellungsschuss“ stieg die Konzentration der Teilnehmer und Spannung der Zuschauer. Beginnend mit dem Standböller „Sirius“ aus Ried und den Kanonen aus Aretsried, Fischach und Wollmetshofen konnte man die unterschiedlichen Charaktere heraushören.

Nach langsamen und schnellen Reihenfeuer erfolgte eine Pause im Kanonenprogramm. Die Pause nutzten die Handböllerschützen um Ihr Können zu zeigen. Gemeinsam mit den Burgberg-Böller aus Walkertshofen wurden die Schießübungen mit einem Doppelschlag und gegenläufigen Reihenfeuer ergänzt. Der letzte Schuss - ein „Salut“ - galt den verstorbenen Mitglieder der anwesenden Vereine, der mit einem Echo am gegenüberliegenden Schalkenberg (Hüller) das Silvesterschießen 2023 beendete. (AZ)