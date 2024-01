Wollmetshofen

Neuer Plan für Elmischwang: Wieder geht es um Senioren

Plus Ostern 2023 war das Altenheim aufgegeben worden. Seitdem hatte die Eigentümerfamilie des Schlosses verschiedene Lösungen geprüft. Jetzt gibt es eine Entwicklung.

Der Schock war groß vor knapp einem Jahr bei Bewohnern und Mitarbeitenden auf Schloss Elmischwang: Das renommierte Altenheim der Familie von und zu Aufseß sollte schließen, 34 alte Menschen mussten ein neues Zuhause finden und viele Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz. Seit Ostern 2023 stehen Schloss und Anbau leer, nun gibt es einen Plan für eine weitere Entwicklung rund um das Ensemble. Die Eigentümerfamilie setzt dabei auf ihre langjährige Erfahrung im Bereich der Versorgung von alten Menschen. Wieder geht es bei den Plänen um Seniorinnen und Senioren.

So hat die Leitung eine Idee aufgegriffen, die sich nach Angaben ihres Sprechers hauptsächlich in Norddeutschland bereits durchgesetzt hat und der Einsamkeit älterer Menschen vorbeugen könne. Es geht um ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaften. Im Frühjahr dieses Jahres sollen die Umbaumaßnahmen starten, damit schon bald darauf im Neubau auf dem Gelände zwei Wohngemeinschaften mit jeweils neun Einheiten eingerichtet werden können. „Senioren könnten hier in großzügigen Zimmern mit Bad wohnen und ihr Leben gemeinsam in hellen, lichtdurchfluteten Gemeinschaftsräumen und auch einer Gemeinschaftsküche gemeinsam gestalten. Nach norddeutschen Vorbildern können sich die Mitbewohner entsprechend ihrer jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten in diese Seniorenwohngemeinschaft einbringen, bleiben somit gefordert und länger aktiv und fit“, so der Sprecher zum Konzept.

