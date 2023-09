Tochter Anna Luisa hilft bei der Lämmeraufzucht in Fischach

Akzeptiert das Mutterschaf ein Lamm nicht, muss es mit der Flasche aufgezogen werden. Das machen auch Cornelia Müller und ihre kleine Tochter.

Maxi und Rudi bekommen bei Cornelia Müller eine Sonderbehandlung. Die beiden Lämmer wurden nicht von ihrer Mutter angenommen. "Das kommt leider immer wieder vor", sagt Müller. Die zweieinhalbjährige Anna Luisa hilft, sie mit der Flasche aufzuziehen.

Meistens passiert das bei Zwillingen, erzählt sie: "Ein Lamm wird angenommen und das andere nicht." Lehnt ein Mutterschaf sein Kind ab, muss es mit der Flasche aufgezogen werden. "Wie beim Menschen auch, ist die erste Milch die wichtigste", erklärt Müller. Sie enthält alle Abwehrstoffe, die das Lamm benötigt. Deshalb muss das Mutterschaf gemolken in den ersten Tagen und die wertvolle Muttermilch mit der Flasche an die Babys gefüttert werden. Danach bekommen sie spezielle Lämmer-Milch. "Das ist einfach Milchpulver, das mit Wasser angerührt wird", erzählt sie.

Sogar Streicheleinheiten bekommen die Lämmchen in Fischach

Alle vier Stunden müssten die Lämmer am Anfang gefüttert werden, auch nachts, sagt Müller aus dem Fischacher Ortsteil Wollmetshofen: "Wenn sie älter werden, füttern wir sie nur noch zwei- bis dreimal pro Tag." Am Anfang dauere das noch etwas, weil die Tiere erst lernen müssten aus der Flasche zu trinken. Sobald sie das können, gehe es aber schnell. "Unser Großer trinkt die 500 Milliliter schonmal in zehn Minuten aus", erzählt sie.

Der Große, das ist Maxi. Rudi ist erst wenige Tage alt. Die Namen für die beiden Lämmer hat ihre kleine Tochter Anna Luisa ausgesucht. Auch die Zweieinhalbjährige hilft schon fleißig mit, die Lämmchen zu versorgen. "Natürlich baut man eine viel engere Bindung auf zu den Lämmern, die wir mit der Flasche aufziehen.", sagt Müller. Sie bekommen Namen und reagierten sogar, wenn sie gerufen werden. "Sie laufen einem immer hinterher, wenn man vorbeiläuft", erzählt sie. Streicheleinheiten bräuchten sie ebenfalls. "Wenn man die anderen Lämmer von ihren Müttern wegnimmt, um sie zu streicheln, schreien sie nur, weil sie ganz auf ihre Mutter fixiert sind", erklärt Müller. Die Lämmchen, die von Hand aufgezogen werden, sähen im Menschen allerdings einen Mutterersatz. Sie beiden seien daher ganz auf die Müllers fokussiert.

Wenn die Lämmer schlafen, sieht es aus wie ein riesiger Wollknäuel

"Sie sind aber trotzdem noch Tiere, die auch auf dem Feld überleben können", sagt sie. Bei Nacht etwa schliefen sie gemeinsam mit den anderen Lämmern. Wenn sie morgens hinkommen, lägen alle Lämmer auf einem Haufen, erzählt Müller: "Das sieht super süß aus, wie ein riesiger Wollknäuel." Aktuell sind es 13 Lämmer, aber noch einige der 27 Schafe erwarten Nachwuchs. "Es können täglich mehr werden", sagt sie.

