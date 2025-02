Zahra (11) aus Neusäß ist die beste Vorleserin im Landkreis - dabei ist sie in Afghanistan geboren

Eine stattliche Anzahl von Eltern, Geschwistern, Großeltern und Lehrkräften füllte den Saal des Pfarrheimes in Westendorf beim Lesewettbewerb auf Kreisebene, den das Büchereiteam Westendorf zum dritten Mal ausrichtete. Vier Jungen und sechs Mädchen, die bereits an ihren Schulen den Vorlesewettbewerb gewannen, traten an. Beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels der sechsten Klassen aller Schularten beteiligen sich jedes Jahr rund 600.000 Kinder. An den Schulen startet er bereits im Oktober und verläuft über mehrere regionale und landesweite Etappen bis zum Bundesfinale im Juni in Berlin. Die Jury in Westendorf – bestehend aus Peter Hart (Bibliothekar der Diözese Augsburg), Stefanie Hofer (Büchereiteam Westendorf), Sebastian Klein (Vorjahressieger auf Kreisebene), Sylvia Blank (Grundschullehrerin) und Rosmarie Gumpp (ehemalige Konrektorin der Mittelschule Meitingen) – hatte keine leichte Wahl, denn alle Beteiligten lasen sehr gut.

Zunächst stellte jeder sein ausgewähltes Buch vor und erläuterte die ausgesuchte Textpassage. Dabei wurden innerhalb von drei Minuten die Lesetechnik, die Interpretation und die Textstellenauswahl bewertet. In einer zweiten Qualifikationsrunde musste zwei Minuten ein Fremdtext vorgetragen werden. Dieses Mal wurde ausschließlich auf die Lesetechnik und die Interpretation geachtet. Siegerin wurde die elfjährige Zahra, die mit ihrer Vorstellung und ihrem sicheren Auftreten sehr beeindruckte. Sie besucht das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäßund wird bald am Bezirksentscheid in Mering teilnehmen.

Mutter und Tochter lasen früher gemeinsam Kinderbücher

Das Besondere ist: Deutsch ist gar nicht Zahras Muttersprache - sie wurde in Afghanistan geboren, kam mit ihrer Familie vor neun Jahren nach Deutschland und lebt seither in Neusäß. Wie die Mutter berichtet, ist Zahra ein echter Bücherwurm. „Mein Deutsch war damals ja auch noch nicht so gut“, erzählt die Mutter, „aber es war ausreichend, um Kinderbücher vorzulesen und somit haben wir beide gut Deutsch gelernt“. Zahras Lieblingsbücher waren in den letzten Jahren die Harry Potter-Bände. Aber sie tanzt und singt auch sehr gerne - am „Justus“ ist sie daher auch in der Chorklasse.

Nach dem Wettbewerb bekamen alle zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Buch „Kalendario-Geschwister“ von Louisa Söllner sowie zur Erinnerung eine Teilnehmerurkunde. Zahra freut sich zusätzlich noch über ihr Siegergeschenk, natürlich auch ein Buch: „Res will nach Hause“, geschrieben von Jasmine Warga.