Kulturstadl in Wörleschwang feiert Jubiläum

Alles begann vor zehn Jahren und heute ist der Kultur-Stadl aus dem Ortsteil Wörleschwang nicht mehr wegzudenken. Dabei sagten einige selbsternannte Wahrsager dem Café, Bistro und Theater keine große Zukunft voraus, erzählt Horst Fritze vom eingespielten Team Björn Eberle, Rika und Anton Hirle. Und dann kam es ganz anders. Denn mittlerweile trägt der Kultur-Stadl ganz entscheidend zur Lebensqualität in der Region bei. Zahlreiche Künsterlerinnen und Künstler, die schon zu Beginn dabei waren, sind auch danach immer wieder gerne gekommen. „De Stianghausratschn“ war die erste Künstlerin, die sogar bei der Eröffnung dabei war. Lizzy Aumeier, Hillus Herzdropfa, Constanze Lindner kamen und kommen immer wieder gerne. Martin Frank war schon dabei, als er noch nicht zu den bekannten Kabarettisten zählte. Zauberer, junge vielversprechende Solo-Musiker aus den Bereichen Soul, Jazz, Gospel und Pop fühlen sich hier zu Hause und nicht zu vergessen die Travestie-Shows von „Serina Thayler“. In der breit gefächerten Palette ist für jeden Geschmack und jede Altersgruppe das richtige Programm dabei. Die Stammgäste kommen schon lange nicht nur aus dem Umkreis, sondern auch aus Ulm und München.

