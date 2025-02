Kriegsende vor 80 Jahren: Zeitzeugen aus dem Landkreis teilen ihre Erinnerungen

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen planen zum Kriegsende vor 80 Jahren eine besondere Aktion: Sie suchen Zeitzeugen, die ihre Erinnerungen teilen wollen. Bereits eine ganze Reihe von Menschen, die damals als Kinder und Jugendliche dabei waren, haben sich gemeldet. Das sind ihre Erinnerungen:

aus Ellgau erinnert sich an ihre Kindheit im Krieg und das Kriegsende in Thierhaupten. Auch das Schicksal zweier 16-Jähriger ist ihr noch präsent.

war zum Ende des Kriegs vier Jahre alt. Heute lebt sie in Bobingen-Straßberg. Sie erinnert sich: „„Wir Kriegskinder wurden alle verschickt. Ich kam auf einen Bauernhof in Gersthofen.“

lebt inzwischen in Gersthofen. Das Kriegsende hat sie als 15-Jährige in Bocholt in Westfalen erlebt. Dort kam es zu einer gefährlichen Begegnung mit einem britischen Soldaten.

Wer seine Erinnerungen teilen will

