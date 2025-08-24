Ohne Führerschein und betrunken Holz gestohlen

Ein Zeuge ist einem Holzdieb am späten Samstagabend auf die Schliche gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Spaziergänger bei Bonstetten unterwegs, als er um 21.30 Uhr hörte, wie jemand Holz auf einen Anhänger lud.

Das kam dem Mann komisch vor. Er ging in die Richtung des Geräuschs und sah einen Unbekannten. Obwohl er den Mann ansprach, stieg dieser in sein Auto und fuhr davon. Doch der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Nicht nur das Holz war gestohlen - der mutmaßliche Dieb hat auch keinen Führerschein

Diese wiederum ermittelte den Halter des Wagens in Welden und entdeckte vor dem Haus dort auch den Wagen samt Anhänger und Holz. Eine weitere Überprüfung ergab, dass das Holz gestohlen war. Zudem war der 24-jährige mutmaßliche Dieb auch noch betrunken. Er hatte keinen Führerschein - und der Wagen war auch nicht zugelassen.

Das Holz wurde sichergestellt. Bei dem 24-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er hatte 1,7 Promille im Blut. (AZ)