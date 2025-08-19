Icon Menü
Zeugen gesucht: Diebe klauen Greifer von Bagger am Rothsee

Zusmarshausen

Diebe klauen Greifer von Bagger am Rothsee

Der Greifer eines Baggers, der am Rothseezulauf zwischen Zusmarshausen und Herpfenried abgestellt war, ist gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Der Greifer eines bei Zusmarshausen abgestellten Baggers ist gestohlen worden.
    Der Greifer eines bei Zusmarshausen abgestellten Baggers ist gestohlen worden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa (Symbolbild)

    Der Greifer eines bei Zusmarshausen abgestellten Baggers ist gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach klauten die Unbekannte den Greifer vermutlich am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 4.15 Uhr und 4.30 Uhr. Der Bagger war an der Staatsstraße 2510 auf Höhe des Rothseezulaufs zwischen Zusmarshausen und Herpfenried abgestellt.

    Der Beuteschaden liegt dem Bericht der Polizei zufolge im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen, welche die Strecke am Samstagmorgen zur Tatzeit befahren haben und hier möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

